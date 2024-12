Meta lance une campagne de sensibilisation aux escroqueries en ligne à l’occasion des Fêtes

La compagnie qui possède Facebook, WhatsApp et Instagram a assuré avoir supprimé cette année plus de deux millions de comptes liés à des centres spécialisés dans les arnaques basés au Cambodge, en Birmanie, au Laos, aux Émirats arabes unis et aux Philippines.

Avec l’aide d’une société de cybersécurité, Meta a axé sa campagne sur trois grandes méthodes d’escroquerie : les promotions sur des coffrets-cadeaux, les faux soldes sur les décorations de Noël et les bons de réduction contrefaits.

Pour berner les consommateurs, les fraudeurs travaillent en plusieurs langues et usent de méthodes sophistiquées, comme des voix off générées par intelligence artificielle et des faux témoignages d’utilisateurs, explique Meta.

« Les escrocs font évoluer leurs tactiques en permanence pour éviter d’être détectés et ciblent rarement une seule plateforme », ajoute le géant des réseaux sociaux, qui a noué un partenariat avec Rachel Tobac, spécialiste des arnaques en ligne et hackeuse éthique, pour sensibiliser ses utilisateurs.

Meta a également décidé d’élargir aux banques du monde entier un programme d’échanges d’informations sur des fraudes potentielles entre ses plateformes et les établissements bancaires, initialement lancé au Royaume-Uni et en Australie.