Un espadon de 365 kilos pêché au large de Tahiti

« On était en route pour passer le week-end à Moorea. On est partis de Mataiea vers 13 heures. Au large de Papara, on a sorti les leurres pour trainer. Et une heure après, on l’a eu. Le combat a duré 3 heures. C’est mon tout premier ‘Big Mama’. On a eu du mal à le ramener et il était tellement gros qu’on ne pouvait pas le mettre à bord », explique Ambroise, à TNTV.

Ce gérant d’une agence de communication est encore sur son petit nuage, lui qui n’est « pas un pêcheur professionnel ». Il s’agit d’ailleurs de son second haura. Et le premier ne pesait « que » 65 kilos.

Ambroise et Hotu ont finalement décidé d’abandonner l’idée d’un week-end à Moorea et sont donc revenus sur Mataiea avec leur précieuse prise et la crainte qu’un requin ne l’entame en route. Il n’en fut rien.

Une camionnette a dû être utilisée pour tracter l’espadon hors de l’eau et le peser.

A leur arrivée dans la marina Tehoro, vers 21 heures, tous deux ont été accueillis par de nombreux pêcheurs de la commune. « Je les remercie tous pour leur aide », dit Ambroise. Une camionnette a dû être utilisée pour tracter l’espadon hors de l’eau et le peser.

La prise n’est cependant pas la plus imposante réalisée cette année par des pêcheurs de la marina Tehoro. « Le record, cette année, c’est un haura de 425 kilos pris par un ancien », indique Ambroise.

Celui-ci compte désormais distribuer une partie du poisson « aux pêcheurs, aux copains et aux habitants du quartier ».