Bora Bora : ils pêchent un espadon de plus de 300 kg

Vendredi vers 18 heures, un couple de pêcheurs a réalisé une prise exceptionnelle à seulement 500 mètres du rivage. « On était en train de revenir et (…) à 500 mètres du récif » ça a mordu, raconte Hihiura Tetuanui.

« On a cru que c’était un petit et quand on l’a vu sauter on s’est dit ‘ah non ce n’est pas un petit’ ! On a demandé à mon beau-père de venir nous aider. Je pense que Jackson et moi on aurait pas pu le remonter »

Hihiura Tetuanui pêche depuis seulement 3 ans au large. Son mari Jackson, quant à lui, pêche avec son père Pascal depuis tout petit.

On voit peu de femmes pratiquer la pêche, mais Hihiura est une vraie passionnée : « C’est un bon métier. C’est vraiment une passion que j’ai eu. (…) Quand je vois les gros poissons, je suis excitée, il y a de l’adrénaline. C’est top la sensation (…) Il faut vraiment être patient, surtout quand ça ne mord pas vite. »

Dans le ventre de l’espadon, les pêcheurs ont découvert un autre poisson « toheveri ».

Leur bateau, le Jah Love 2, a été inauguré la semaine dernière avec une autre prise. « Ça fait une semaine qu’on l’a mis à l’eau. On a commencé à aller pêcher avec mardi. On a eu un haura de 70-80kg le premier jour où on l’a mis à l’eau pour aller au large. »

Une fois le poisson nettoyé et découpé, ses morceaux ont été distribués à la famille et vendus à la population de Bora Bora.