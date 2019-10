Un 10e hôtel inauguré à Bora Bora

Il s’agit du 10e hôtel de l’île. Anciennement Novotel, fermé en 2012 suite aux dégâts causés par le passage du cyclone Oli, il a été racheté en 2017 par le groupe Royal Polynesia. L’établissement dispose d’une capacité de 80 chambres situées côté montagne, la réception, la restauration, salle de banquet, le bar et la piscine se situant côté mer. Classé 3 étoiles, le Royal Bora Bora vient élargir l’offre d’hébergement de l’île dans cette gamme hôtelière. Les travaux ont duré dix mois. Le projet a bénéficié du dispositif de défiscalisation locale.

Le groupe Royal Polynesia dirigé par Christina Auroy-Teihotaata dispose désormais de trois établissements : le Royal Tahitien, le Royal Huahine et celui de Bora Bora qui ouvrira ses portes au public le 1er octobre. La chaîne se positionne dans une gamme trois étoiles, avec pour signature une forte identité polynésienne, par la décoration, la mise en valeur des produits locaux sur la carte du restaurant, les soirées dansantes et d’une manière générale la culture polynésienne qui est au coeur des animations des hôtels “Royal”.

Lors de son discours, Christina Auroy-Teihotaata s’est réjouie d’avoir au sein de ses établissements des employés “à 98% polynésiens”. “C’est une ligne de conduite qui me tient à cœur.“, a-t-elle déclaré. Récemment récrutés, la trentaine d’employés du Royal Bora Bora sont quasiment tous originaires de l’île.

Dans son intervention, le maire s’est dit « comblé » car « la démarche entrepreneuriale du groupe, à la fois respectueuse de l’environnement et des valeurs et de la culture polynésiennes, rejoint complètement la stratégie de Bora Bora, qui souhaite asseoir son développement touristique sur la thématique « Art de vivre et Art de recevoir ».

La ministre du Tourisme quant à elle a félicité et remercié le groupe Royal Polynesia qui investit depuis sa création en 2012 dans le tourisme et dans la réalisation d’hôtels 3 étoiles, venant ainsi poursuivre la diversification de l’offre d’hébergement touristique en Polynésie et augmenter la capacité hôtelière polynésienne.