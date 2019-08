TNTV : l’information locale, authentique, connectée

L’année 2018 a été une très belle année pour TNTV puisqu’on est devenus la première chaîne du Pays. Comment est-ce que vous abordez cette nouvelle rentrée ?

“De manière tout à fait sereine puisqu’on ne change pas une recette qui fonctionne donc on va continuer à faire tout ce qu’on a toujours fait depuis 19 ans c’est-à-dire travailler, proposer aux Polynésiens des émissions 100% fenua, des émissions locales, des programmes achetés, certes mais qui ont toujours un intérêt pour la population comme par exemple The Voice Kids à laquelle participe le petit Natihei qui met en valeur le fenua, pareil pour la future émission de Koh Lanta à laquelle participera Teheiura, ou alors l’élection de Miss France. On essaie de diffuser des programmes intéressants.“

Avec toujours cette proximité…

“Toujours la proximité avec une mission cette année, quelque chose qui a démarré déjà l’année dernière : c’est essayer de réduire le nombre de télénovelas à l’antenne et remplacer ces télénovelas par de la production locale, ce qui a été lancé déjà l’année dernière et qui a bien fonctionné. Et nous avons lancé l’émission Fenua Access.”

Justement on va en parler de Fenua Access. On garde nos émissions phare, 100% locales (…) mais Fenua Access change de visage…

“Oui on a fait appel à une jeune fille qui s’appelle Heiura Itae Tetaa, qui est bien connue dans le monde de la culture et notamment de la défense du reo maohi. Donc on a fait appel à elle. Elle a accepté de venir animer cette émission. Donc elle va arriver avec sa fraîcheur et sa connaissance du monde culturel. Elle va venir en remplacement de Taina qui va elle proposer une émission, E aha te uru, qui mettra en valeur les îles, par les habitants des îles. Ce n’est pas nous qui allons filmer dans les îles, ce sont les gens qui parlent eux-mêmes de leur île.

Et Heiura aura la manette de la programmation de 17h30 au ve’a et mettra en avant la vie culturelle et sociale du fenua.”

TNTV met également en avant pour cette rentrée, les vahine du fenua avec Ambre Baker…

“Oui c’est une nouvelle émission. On s’est dit qu’on parle beaucoup des Miss, on parle beaucoup du monde un peu bling bling à Tahiti. Mais il y a aussi énormément de femmes qui dans l’ombre font bouger le fenua. Sans chichi, sans bling bling, Ambre part à leur rencontre et les met en valeur.”

L’émission qui s’appelle donc Purotu. Et TNTV c’est aussi et surtout la chaîne partenaire des grands événements sportifs avec de belles compétitions à venir…

“Bien sûr, notamment la Molokai Ho’e qui va être diffusée en direct le 6 octobre sur la chaîne. Ensuite Hawaiki Nui Va’a qu’on ne présente plus. Et la Coupe du Monde de beachsoccer qui aura lieu au Paraguay du 21 novembre au 1er décembre donc les matchs des Tiki Toa seront diffusés en direct sur TNTV. Et on fini en culture avec le Hura Tapairu.”

Et on parle du sport mais surtout dans le grand JT puisqu’à la rédaction on parle aussi beaucoup de sport notamment avec Oriano Tefau, Davidson Bennett. L’information, qui se veut toujours authentique, locale, et connectée surtout.

“C’est ça. Nous avons radicalement changé notre site internet qui est devenu beaucoup plus rapide, pour une expérience connectée plus vivante on va dire, en relation aussi directe avec la télévision. Nous avons signé aussi un partenariat avec Hiti FM pour la radio donc nous avons un support radio. Mais ce qui est important de dire, et depuis quelques jours on me pose beaucoup la question : non, non et non, TNTV ne fera jamais de sensationnalisme juste pour faire du sensationnalisme. On sait que les gens sont friands de ça. Nous, nous continuons sur notre ligne éditoriale qui est une information locale, authentique et connectée.”