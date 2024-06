TNTV devient le partenaire exclusif de la Vodafone Channel Race

La Vodafone Channel Race 2024, c’est ce samedi 15 juin ! Cette cinquième édition se veut encore plus grandiose que les précédentes. Pas moins d’une soixantaine de va’a sont attendus sur la ligne de départ de la course « hommes » longue de 60 kilomètres. Un aller-retour entre Tahiti et Moorea.

Les dames, quant à elles, effectueront un parcours de 34 kilomètres. Grande nouveauté cette année : la « King and Queen of the dig », une course de V6 de 11 kilomètres, donc plus courte et plus accessible à tous les rameurs.

En marge de la compétition, des activités ludiques et sportives seront également proposées au grand public à Aorai Tini Hau. Beach Tennis, laser game, MMA, mais aussi initiations culturelles, il y en aura pour tous les goûts.

Cet évènement sera retransmis en direct sur TNTV dont la direction vient de signer un partenariat exclusif d’une durée de 4 ans.

« Quand tu es en difficulté, c’est là qu’on voit les vrais amis. TNTV ne m’a pas lâché l’année dernière. Ils ont répondu présent à l’appel. Quand Mateata -Maamaatuaiahutapu, Ndlr- m’a demandé de signer la convention (…) J’ai dit oui. En plus, c’est la télévision des Polynésiens, TNTV. Même si je n’aime pas trop les partenariats exclusifs au niveau des médias, je me suis dit qu’on allait le faire pour 4 ans. On va faire grossir la course. J’ai un média sur lequel je peux compter, qui fait très bien son travail et qui a bon audimat. Il faut savoir se lancer », indique le président du comité organisateur de la Vodafone Channel Race, Patrick Moux.

Cette année, l’épreuve sera dotée d’un « prize money » de 1,8 million de francs.