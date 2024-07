Les équipes de TNTV mobilisées pour vous faire vivre le second tour des Législatives 

Cette édition spéciale exceptionnelle coanimée par Tiare Nui Tiare-Nui Pahuiri et Mike Leyral débutera à 18 heures avec des reportages, des directs et des invités. A partir de 20 h, cette édition spéciale se poursuivra avec l’annonce des premiers résultats, en présence de représentants des partis : Moetai Brotherson et Tematai Le Gayic pour le Tavini Huira’atira, Tevaitea Salmon et Moerani Frébault pour Amui Tatou. Les candidats encore en lice pour le scrutin arriveront après le dépouillement de leurs communes.

Les journalistes de la chaîne seront déployés pour rendre compte, en direct, des résultats des élections. Les réalisateurs, techniciens, infographistes, scriptes seront, eux aussi, mobilisés pour permettre aux téléspectateurs du fenua de vivre au plus près, et en temps réel, l’élection des deux nouveaux députés.

« Nous avons un dispositif original de collecte des résultats dans toutes les communes et auprès d’autres sources : une dizaine d’étudiants de licence de communication de l’ISEPP, encadrés par Olivier Huc, saisissent les résultats aussitôt convertis en infographies : c’est ce qui nous permet d’être les premiers à les annoncer » explique Mike Leyral, coordinateur des soirées électorales.

L’équipe web de TNTV sera également à pied d’œuvre jusque tard dans la soirée pour rendre compte, en format écrit, des résultats et des réactions des divers courants politiques. Une soirée électorale à ne pas manquer sur la chaîne préférée des Polynésiens.