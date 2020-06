TNTV : 20 ans au service des Polynésiens

Le 29 juin 2000, TNTV faisait son entrée dans les foyers polynésiens. Plus de six heures de direct, du jamais vu en Polynésie. La culture du direct et de la proximité est née avec la chaîne et depuis, ne l’a jamais quittée. Dynamique, prêt à relever tous les défis et proche des Polynésiens, voilà « l’esprit TNTV ».

Gaston FLOSSE inaugure TNTV le 29 juin 2000

« C’est LA télé des Polynésiens. Il n’y avait qu’une seule télé, RFO qui était en monopole. Ce n’est pas sain surtout quand on parle d’information. Les Polynésiens méritaient d’avoir leur propre télévision, c’est aujourd’hui chose faite et j’en suis très fier »

Gaston FLOSSE



Dès sa création, la chaîne a compris que mettre en avant le Fenua, c’était faire vivre les archipels. Les plus grands événements sportifs ou culturels sont diffusés pour la plupart en direct : une révolution en Polynésie.

2001 : Olivier HUC et André VOHI commentaient la Hawaiki Nui Va’a en direct

La chaîne des Sports : « Depuis 20 ans, TNTV s’est efforcée de partager les plus grands moments sportifs dans de nombreuses disciplines comme le va’a, le beach soccer, le surf ou encore les sports de combat. Porté par des spécialistes et des passionnés, notre seul objectif est de partager les valeurs du sport et s’unir autour de belles émotions »

Olivier HUC



La chaîne des cultures polynésiennes : « Le cœur de TNTV bat pour la création et le partage d’émotions au travers notamment des grands événements culturels (Heiva i Tahiti, Hura Tapairu, Heiva Tarava, Miss Dragon…). Notre programmation est rythmée par la vie quotidienne et par les passions des Polynésiens »

Mateata MAAMAATUAIAHUTAPU

Les archipels se voient enfin !

Dès juillet 2000, les Polynésiens découvrent le quotidien des îles dans un journal dédié : « Le Journal des îles ». Depuis lors, le lien avec les îles s’est intensifié avec des magazines comme « Porinetia », « Taata Tumu » ou encore « Te Natiraa ».

TNTV est aujourd’hui un bien commun des Polynésiens. Elle touche quotidiennement plus de 80 000 téléspectateurs. En 2018, les sondages Médiamétrie, la déclarent leader en Polynésie.

Que de chemin parcouru pour la chaîne du pays. Les années passent mais « l’esprit TNTV » demeure : « dynamisme, réactivité et proximité »