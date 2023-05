Saga 2023 à Huahine : un appel aux dons et aux bénévoles

La Saga permet à des jeunes issus de milieux démunis de partir en vacances et de s’évader de leur quotidien parfois difficile. L’occasion pour eux de pratiquer de nombreuses activités sportives et nautiques, encadrées par des moniteurs certifiés et des travailleurs sociaux.

Un événement qui nécessite la mobilisation de tous.

Du 9 au 11 juin une récolte de goûters, de dons et bons d’achats Carrefour, pour les enfants de la Saga, sera organisée dans les Carrefour Arue, Faa’a et Punaauia. Ainsi qu’une vente de t-shirts de la Saga 2023.

Pour cette opération, un appel aux bénévoles est lancé. Les personnes intéressées doivent envoyer un message sur la page Facebook de la Saga ou par mail à [email protected], en indiquant leur nom, prénom, âge, téléphone, e-mail, le jour où ils sont disponibles.



Pour ceux qui ne pourraient se déplacer, une cagnotte solidaire en ligne est sur le site de la Fondation Anāvai.

Ces dons permettront d’accueillir 720 enfants, de proposer des activités de voile et nautiques ainsi que culturelles.