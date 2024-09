Réouverture de la pharmacie Te Ora : « On est heureux, reconnaissants »

Les réactions ne se sont pas fait attendre sur la perle du Pacifique. L’annonce de la réouverture de la deuxième pharmacie de l’île fermée fin janvier 2024 à la suite d’un 3e revers juridique, ravie la population.

Le propriétaire, Teano Cojan et sa compagne Flore Vigneron, elle aussi pharmacienne, sont quant à eux soulagés. Après huit mois de fermeture, ils peuvent enfin reprendre leur activité, comme leurs 5 collaborateurs privés de leur emploi par la force des choses. « On est hyper heureux, reconnaissants du gouvernement, de notre président qui ont œuvré pour qu’on puisse rouvrir parce qu’on a toute notre place ici. C’est beaucoup d’émotion (…) Ça a été beaucoup de stress et ça n’a pas été facile pour notre équipe qui s’est retrouvée du jour au lendemain sans emploi. On a essayé de les accompagner, de tenir et après on ne pouvait plus financièrement. On ne savait pas si on allait pouvoir rouvrir ou pas. »

En avril dernier, l’assemblée de la Polynésie a validé le projet de loi de Pays précisant les conditions d’implantations des pharmacies. Ce qui a permis au pharmacien de faire une nouvelle demande, qui a été acceptée. Autorisation publiée ce jour au Journal officiel.