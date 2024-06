Relais de la flamme à Tahiti : tout ce qui sera interdit le 13 juin

Le 13 juin prochain, la Polynésie française sera le quatrième territoire d’Outre-mer à accueillir la Flamme Olympique dans le cadre des festivités des JO 2024. C’est de Teahupo’o (futur site de compétition des épreuves de surf) au niveau de la pointe Fare Mahora, que débutera le parcours de la flamme avant de se terminer par l’allumage du chaudron sur la Place To’ata à Papeete.

Deux convois se relaieront par les côtes Ouest et Est de l’île, de 6h30 à 18h30, et transporteront la flamme sur 10 segments identifiés dans différentes communes.

Interdiction de la circulation

Pour garantir la sécurité de tous et la fluidité du convoi itinérant du relais de la flamme, compte-tenu de la configuration du réseau routier et de la fréquentation attendue, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française interdit, le 13 juin 2024, la circulation de tout véhicule et des piétons sur chacune des étapes du relais dans les deux sens, comme suit :

De 6h30 à 7h45 : à Teahupo’o

De 7h20 à 8h15 : à Teva I uta

De 9h05 à 9h25 : à Papara

De 9h10 à 10h15 : à Taravao

De 10h00 à 11h05 : à Paea

De 11h15 à 12h25 : à Hitiaa o te ra

De 12h30 à 14h25 : à Punaauia

De 14h00 à 15h10 : à Mahina

De 15h30 à 16h40 : à Arue

De 16h15 à 18h40 : à Faa’a, Pirae et Papeete

Les voies seront rouvertes progressivement au public après le passager du dernier véhicule.

D’une façon générale, la circulation sera fortement impactée et les automobilistes sont invités à annuler ou différer leurs déplacements non indispensables et à privilégier lorsque cela est possible le télétravail.

Ci-dessous, à télécharger, les cartes précisant les passages interdits à la circulation :

Interdiction de stationnement

Le stationnement des véhicules, sur la chaussée et les trottoirs, est interdit à compter du 12 juin 2024, 18 heures pour l’ensemble des voies où la circulation sera interdite le 13 juin.

Interdiction de survol

Le survol du relais de la Flamme est interdit y compris pour les drones selon les horaires et zones mentionnés sur la carte ci-dessous.

Le contournement est obligatoire sauf pour les aéronefs dûment autorisés par les autorités de l’État, des forces armées ou assurant des assurant des missions de secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile lorsque le contournement n’est pas compatible avec l’exécution de ces missions.

Interdiction du port et du transport d’armes / Interdiction de transport et d’utilisation d’artifices de divertissement

Le 13 juin de 6h30 à 18h30 sont interdits dans l’ensemble des communes de Tahiti

le port et le transport, sans motif légitime, d’armes et d’objets pouvant constituer une arme ;

le transport et l’utilisation des artifices de divertissement sur l’espace public ou en direction de l’espace public, dans les lieux de grands rassemblements de personnes, ainsi qu’à leurs abords immédiats ainsi que sur la voie publique (sauf les professionnels justifiant d’une telle utilisation) ;