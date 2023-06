Réforme des retraites : une centaine de manifestants seulement

Une participation en recul à l’instar de la métropole, où le mouvement s’essouffle également.

Pas de quoi baisser les bras pour les syndicalistes qui demandent toujours l’abrogation du texte et rappellent à leurs confrères du privé qu’ils n’échapperont pas au report de l’âge du départ à la retraite… « On est là pour essayer de faire un retour vers les 62 ans, mais surtout pour sensibiliser la population et nos jeunes aujourd’hui, explique Thierry Barrere, secrétaire académique de l’UNSA Éducation. Quelle société on va leur laisser ? Est-ce qu’on veut travailler jusqu’à 64 ans ou est-ce qu’on veut pouvoir partir à 62 ans ? C’est un problème sociétal. Les 64 ans pour nous, c’est une régression sociale. Il faut éviter absolument de passer à 64 ans en Polynésie. On est là pour alerter aussi tous les collègues du privé, les personnels du public, de la fonction publique territoriale : attention, si les 64 ans passent pour l’État, ils passeront peut-être un jour ici. »