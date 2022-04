Raiatea : EDT a officiellement passé la main à la SPL

Ce vendredi matin à l’occasion d’une cérémonie organisée à la centrale électrique de Taputapuatea, les maires Thomas Moutame et Cyril Tetuanui ont tenu à remercier l’ancienne équipe EDT, aujourd’hui au service de la SPL pour leur dévouement et surtout leur confiance

L’occasion également de présenter aux élus municipaux et personnel présents, le responsable en charge des 11 salariés de la centrale électrique de Raiatea, Taotaha Edmuns, qui aura à charge de coordonner les équipes de terrain pour ce qui est de l’entretien sur le réseau électrique des communes de Taputapuatea et Tumaraa et notamment l’équipe assignée à la facturation… “Les tensions sont apaisées. Depuis jeudi dernier, EDT a enlevé ses équipements. la SPL a mis ses équipements en place et aujourd’hui on teste les différents logiciels de manière à ce que le mardi 5, tout soit opérationnel.”

Un soulagement pour les employés, mais aussi pour les 4 communes qui se sont engagés dans cette démarche.

“Après tant de mois d’attente, les difficultés que nous avons rencontrées, on n’a pas lâché. Hier on a pu signer le protocole d’accord. Aujourd’hui c’est une grande joie pour nous. je peux dire à la population de ne pas s’inquiéter. C’est la continuité de notre travail. C’est juste l’identité qui change. Ce n’est plus EDT, c’est la SPL“, se réjouit le maire de Taputapuatea Thomas Moutame.