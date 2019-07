Quatre ambassadeurs juniors polynésiens à Fukuoka

Quatre enfants polynésiens âgés de 11 ans sont actuellement à Fukuoka, au Japon, accompagnés d’une chaperonne. Chaque année, l’APCC (Asian Pacific Children’s Convention) invite la Polynésie à participer à un regroupement d’été à Fukuoka, qui rassemble des enfants de toute la zone Asie-Pacifique, avec plus d’une cinquantaine de pays représentés.

(crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Anitea Manea, Vaiheiura Pomare, Abel Aumeran et Tamarua Richmond ont été sélectionnés par la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) et le Bridge Club Tahiti pour représenter la Polynésie en tant qu’ambassadeurs Juniors à l’occasion de l’APCC. La délégation est accompagnée de Nathalie Vanquin, professeur d’anglais.

Le séjour, qui dure près de deux semaines, se compose d’un temps d’échanges avec toutes les délégations pour un moment de partage et de respect d’autrui et d’un séjour en famille d’accueil pour une immersion totale de la culture japonaise. Cette invitation est une expérience unique pour ces enfants méritants qui ont été sélectionnés pour leur ouverture d’esprit et leurs résultats scolaires.

Depuis 1989, une délégation polynésienne part chaque année à Fukuoka pour cet événement. En 2013, une partie des anciens ambassadeurs juniors a créé le Bridge Club Tahiti, une association loi 1901, regroupant tous les participants ayant eu le privilège d’être conviés par l’APCC. Le Bridge Club Tahiti participe à la sélection des futurs ambassadeurs Juniors, en collaboration avec la DGEE, et organise également le séjour d’enfants japonais au fenua dans des familles d’accueil bénévoles. Les ambassadeurs polynésiens qui participent actuellement à cet événement au Japon seront de retour au fenua ce vendredi 26 juillet.