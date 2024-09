La France et le Japon s’entraînent à la dronisation des conflits

D’un côté de la rue, une banque. De l’autre un hôtel. Renseignés par les drones qui ont préalablement survolé les lieux, les membres d’un commando sortent aussi subitement que calmement de la banque en colonne.

L’hôtel est pris d’assaut. Des fusillades brisent le silence ambiant. Quelques minutes plus tard, l’otage est libéré, sain et sauf.

Le survol du bâtiment en amont de l’assaut par deux drones, un classique Skyranger et un minuscule Black Hornet, a été l’une des clés de la réussite de cette opération factice, qui s’est déroulée devant la presse mardi dans des bâtiments désaffectés d’un camp militaire japonais.

Ces 15 jours d’exercices communs, impliquant une centaine de soldats japonais et cinquante légionnaires français du 2e régiment étranger d’infanterie, avaient pour objectif de partager des entraînements sur la lutte contre-guérilla, avec « un focus particulier sur l’appui drone au combat », explique le ministère français des Armées dans un communiqué.

« La dronisation, la robotisation et la numérisation de l’espace de bataille font qu’on a besoin de faire évoluer nos tactiques, nos procédures opérationnelles », a expliqué mardi le général Valentin Seiler, commandant de la 6e brigade légère blindée et en charge de cet exercice « Brunet-Takamori 24 », à la presse présente sur le camp militaire de Shikama.

« Nous devons tenir compte de l’arrivée des nouvelles technologies et les drones constituent vraiment une rupture dans la façon dont il faut qu’on prépare les conflits de demain », ajoute-t-il.

« Les enseignements que nous observons aujourd’hui en Ukraine et avant cela en Haut-Karabakh montrent que la dronisation est un paramètre absolument fondamental de l’évolution de la guerre », poursuit le Général.

La transparence des champs de bataille

Au Japon, les Français sont notamment venus avec le « Black Hornet », dont est équipée l’armée de Terre depuis près de six ans.

Ces micro-drones d’environ 10 cm de long et de 2,5 cm de large tiennent dans le creux de la main et pèsent autour de 15 grammes, ce qui les rend vulnérables au vent.

Plus globalement, le drone « rend transparent le champ de bataille et permet de frapper par le haut, à distance et derrière des mouvements de terrain » explique le général Seiler.

Mais ces engins amènent aussi « de nouvelles vulnérabilités sur nos troupes et en particulier sur les engins blindés », fait-il valoir.

Ce sont donc ces aspects que militaires japonais et français ont travaillé depuis le 8 septembre dans l’exercice « Brunet-Takamori 24 », du nom du rendez-vous annuel fixé entre les deux pays. La première édition « Brunet-Takamori 23 » avait eu lieu en septembre 2023 en Nouvelle-Calédonie.

Cette année, des soldats français participent pour la première fois à des opérations -entraînements compris- sur le sol japonais. Les exercices précédents étaient aéronavals plutôt que terrestres.

Au-delà de cette coopération bilatérale où chaque pays a pu apprendre de l’autre, cet exercice est également un moyen pour la France de poursuivre son implantation dans la zone Indo-pacifique, où elle compte de nombreux territoires ultra-marins.

« Face à l’action désinhibée d’acteurs qui contestent le droit international, la France contribue à la stabilité régionale par sa présence permanente au titre des forces de souveraineté par des partenariats stratégiques », a déclaré le général Seiler, alors que la tension dans la région s’intensifie notamment entre la Chine et les États-Unis et ses alliés.

Une analyse partagée par son homologue japonais, le général Fumio Fujioka, commandant de la 9e division des Forces d’auto-défense terrestre japonaises.

« La société internationale vit l’une de ses périodes les plus difficiles depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les pays qui entourent le Japon se renforcent. Le but de cet exercice est donc d’améliorer nos capacités tactiques mais aussi de mieux nous comprendre mutuellement », a-t-il déclaré.

Alors que la France n’est pas un acteur majeur dans la région, le général Seiler a confirmé la tenue de « Brunet-Takamori 25 » en septembre 2025 cette fois en Nouvelle-Calédonie « si la situation le permet », avec un nombre de soldats français qui devrait monter à « 200 hommes ».