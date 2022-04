Punaauia – Le parcours-santé Vaihi-Vaitavere officiellement ouvert

Le ministre de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, en charge des Sports, Naea Bennett, s’est rendu mardi matin à Punaauia pour assister, aux côtés du maire de la commune, Simplicio Lissant, à la cérémonie de bénédiction du parcours-santé Vaihi-Vaitavere. Le représentant du Président du contrat de ville et Chef cabinet du ministère du Logement et de l’Aménagement, Franck Levaudi, les élus et membres du conseil municipal, ainsi que les nouvelles miss de la commune de Punaauia élues samedi dernier, étaient également présents pour cette cérémonie.

Depuis son aménagement en 2016 par la ville de Punaauia, la route communale de Vaitavere attire de plus en plus de sportifs. Ce projet d’aménagement offre désormais un espace sportif, sécurisé et accessible à tous les habitants. Il permettra au plus grand nombre de pratiquer une activité physique et sportive en plein air et d’améliorer ainsi son bien-être et sa santé.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Les centaines de marcheurs qui fréquentent ce site quotidiennement pourront dès à présent profiter de plusieurs zones de stationnement en contre bas de la route et le long du parcours, de plusieurs points d’eau, de murets pour se reposer ou s’étirer, d’un point de vue aménagé et équipé d’un deck en bois, et de plusieurs points d’arrêt avec des équipements sportifs et ludiques.

Ce projet représente un coût total d’environ 115 millions de Fcfp, financé à parts égales entre le Pays, l’Etat, le contrat de ville, et la commune.

La commune avait pour objectifs, en réalisant ce projet, d’encourager la pratique d’activités sportives, de renforcer le lien familial, de favoriser la mixité sociale et de dynamiser le quartier. Elle a également souhaité y apporter une touche culturelle pour valoriser le patrimoine de la commune, à travers notamment la réalisation de fresques murales créées par des artistes de Punaauia et des jeunes de quartiers. “Votre ville figure indéniablement parmi celles qui constituent un exemple en matière de politique de la ville, de politique de la jeunesse et de politique sportive” a souligné le ministre de la Jeunesse dans son discours.