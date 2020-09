Premier décès lié à la covid-19 : le cercueil scellé exposé à Vaitavatava

Un premier décès lié à l’épidémie de coronavirus a eu lieu à Tahiti. L’octogénaire, hospitalisée depuis le 3 septembre dernier au CHPF, présentait des co-morbidités, a expliqué le ministre de la Santé lors du point presse. La covid-19 a dégradé l’état de cette personne, déjà affaiblie.

La famille de la défunte, originaire de Huahine, fréquentait la paroisse évangélique de Taunoa, et souhaitait y exposer le corps, ce qu’a refusé le diacre. La dépouille a finalement été placée à Punahere, une salle voisine du dispensaire de Vaitavatava.

Le ministre l’a rappelé : des recommandations strictes ont été faites pour l’inhumation de cas positifs : « Il y a des consignes que nous avons déterminées dès le début de cette épidémie. (…) Dès que les personnes sont venues observer la mise en bière, ces personnes équipées de tous les moyens de protection, le cercueil est fermé le plus rapidement possible. Une fois que le cercueil est fermé, il est étanche, le corps étant disposé dans un sac étanche déjà (…) Le cercueil est nettoyé. Il peut éventuellement faire l’objet d’une exposition en fonction de ce que la famille souhaite. Néanmoins, sont contingentés les rassemblements de personnes. Cette exposition ne peut concerner que 10 personnes si c’est un endroit clos et nous ne conseillons pas trop cette disposition (…) Ce que nous préférerons c’est que le cercueil puisse être exposé dans un endroit aéré. Il n’y a pas de risque de contagion par le cercueil (…) Il faut que dans les 48 heures, le cercueil ait été mis au tombeau. Ce sont les recommandations. »

Crédit Tahiti Nui Télévision

Ce jeudi après-midi, la famille a donc exposé un cercueil scellé. « C’est une famille de chez nous. On préfère l’avoir là. Mais on ne peut pas entrer, que la famille. Pas plus de 10 personnes dans la salle, témoigne une nièce de la défunte. (…) On a passé le test aussi, on attend les résultats.(…) Tout le monde ici a pris des mesures : on a des masques, des gants et des gels pour laver les mains. »

Une veillée est organisée ce jeudi à 19 heures. Les obsèques auront lieu vendredi.

Selon nos informations, le mari de la défunte est en réanimation. Le ministre a annoncé deux nouveaux clusters à Papeete dont un dans le quartier de Vaitavatava.