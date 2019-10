Pour la première fois, Tahiti sera représentée à Miss 15/17 national

Tahiti rejoint la famille Miss 15/17 NationalPour la première fois, l'île de TAHITI sera représentée à la prochaine… Posted by Comité Miss 15/17 Tahiti on Tuesday, October 22, 2019



À l’origine, cela devait être Korail Teamotuaitau, Miss Taure’a Tahiti 2019, qui devait se présenter à l’élection de Miss 15/17 national, mais n’étant pas dans les critères d’âge du concours de beauté, c’est donc Mareva Lenoir, sa première Dauphine, qui défendra les couleurs du fenua en février prochain en métropole.

La miss de 15 ans tentera de succéder à la Polynésienne Ranitea Ariioehau (Miss 15/17 Pays de La Loire) élue Miss 15/17 national 2019.

Mareva Lenoir est originaire de Paea. Elle étudie en seconde générale et technologique au lycée de Papara, et est passionnée de ‘Ori tahiti, qu’elle pratique depuis son plus jeune âge.