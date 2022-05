Tetiareiti Taerea et Kaiva Ariitu sont les ambassadeurs des îles sous-le-vent

Tetiareiti Taerea de Uturoa et Kaiva Ariitu de Tahaa ont fait l’unanimité et ont été sacrés Miss et Mister Raromatai 2022. Durant une année, ils seront donc les ambassadeurs des îles sous le vent. Teiareiti nous a confié ne pas s’attendre du tout à être élue “j’ai vraiment tout donné et je suis vraiment fière d’avoir enfin pu avoir cette jolie couronne.”

16 candidats étaient en lice ce samedi soir pour tenter de décrocher les titres de miss et mister Raromatai 2022. Pour convaincre le jury, ils ont eu 3 passages: en maillot, tenue de ville et de soirée. Le plus difficile “c’était de garder le sourire, de canaliser le stress” et le plus important de s’amuser rappelle Kaiva.

Il y avait du spectacle et surtout un public survolté à cette élection de beauté. A chaque passage, certains candidats se démarquent plus que d’autres. ” Pour Kaiva, “tout le monde était beau ce soir et il y a des petites choses qui ont fait que je suis sorti du lot.” Raiatea, bien entendu mais aussi Huahine, Tahaa et Bora Bora étaient représentés. Plus de 2 000 spectateurs ont fait le déplacement, une belle reprise après 2 années d’absence. Les organisateurs satisfaits promettent du beau spectacle pour la prochaine édition.

Miss Raromatai sera soutenue par Nisrine Bouyahiaoui et Poenaiki Mai ses dauphines. Nohorai Thuau et Teaotini Darras sont respectivement 1er et 2ème dauphin.