Mister Tahiti 2024 : découvrez les 10 candidats

Ils sont prêts à briller sous les feux des projecteurs et se dévoiler sur les réseaux sociaux : les 10 candidats au titre de Mister Tahiti 2024 entrent en scène avant la grande soirée d’élection prévue le 5 octobre ayant pour thème la navigation.

Les 10 tane ont entre 20 et 35 ans et sont originaires de Tahiti, de Bora Bora, des Marquises ou encore des Australes. Et les organisateurs sont fiers du cru 2024. « La Polynésie est faite de différentes cultures. Il y a des Tahitiens, des Asiatiques, des popa’a, des demis… Aujourd’hui, pour moi, sortir un bon cru Mister Tahiti, c’est pouvoir répondre à la demande de la population » indique Steeve Liu, producteur et organisateur du concours.

Les candidats ont deux mois pour récolter les votes du public afin de devenir le prochain ambassadeur du fenua. Entre les répétitions, la vie de famille, la préparation physique et les rendez-vous avec les partenaires… le planning est chargé.

Le prochain Mister Tahiti peut être célibataire, marié et même père de famille. Les critères de sélection sortent des codes habituels des concours de beauté.

Parmi les prétendants au titre, certains avaient déjà songé à concourir sans vraiment se lancer dans l’aventure. Cette fois, les voilà vraiment engagés pour défendre des valeurs et des objectifs personnels. Famille, santé, protection de l’environnement, ils ont tous en chacun d’eux un défi à relever pour cette élection.

Les candidats :