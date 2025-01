Karl Chung Tan en route pour Mister France

Une harmonie de couleurs, et des costumes bien coupés : Karl Chung Tan, élu Mister Tahiti en octobre dernier, commence à avoir l’habitude des concours de beauté. Le prochain n’est pas n’importe lequel. À deux jours de son départ pour Paris, le jeune homme achève le choix des tenues qu’il compte porter lors de l’élection de Mister France.

Originaire de Moorea, Karl, qui part avec une certaine expérience, croit en ses chances. Avant Mister Tahiti, le Polynésien avait remporté l’écharpe de 1er dauphin de Mister Chic France en 2023. Principale différence avec son nouvel objectif, la saison. Le concours se déroulant en hiver, il lui faut trouver un nouveau style. Et arriver en pleine forme.

« J’apporte avec moi cinq costumes et des vêtements que le comité impose d’apporter, comme les caleçons des partenaires, des chemises blanches, des vêtements de sport… Je me prépare physiquement. J’essaie de faire deux heures de sport le matin et deux heures de sport l’après-midi pour vraiment être au top de ma forme pour l’élection de Mister France, pour me donner tous les moyens d’y arriver. Je me prépare mentalement au test de culture général, qui va tomber le jour où de notre arrivée » , détaille-t-il.

Sa costumière Ahuura l’épaule. En bonne spécialiste de l’évènement, elle accompagne les candidats à l’élection depuis 3 ans. C’est elle qui gère le dressing de Karl, garni des tenues prêtées par le comité Mister Tahiti. S’il dit « redouter le froid » , Karl peut compter sur son authenticité et sa fierté de représenter le fenua.

30 candidats sont alignés pour décrocher le titre de Mister France 2025, dont il s’agit de la 23e édition. Signe du destin – ou non – Karl portera le numéro 30. Parmi les critères : l’éloquence, la générosité, l’engagement social et la capacité à inspirer les jeunes générations.

Les candidats seront évalués avec un « dossier de cause » qu’ils présenteront au jury. Karl n’a pas eu à réfléchir longtemps pour trouver la sienne. « La cause, c’est le cancer. La lutte contre le cancer. Mon papa est décédé du cancer début juillet. Je compte, en sa mémoire, lutter contre, pour toutes les personnes également touchées par la maladie » .

17 ans après David Maitai, Karl Chung Tan deviendra-t-il le plus bel homme de France le 25 janvier prochain ? Si vous souhaitez le soutenir : les votes sont déjà ouverts sur le site du concours.