Pour avoir « une meilleure vie », de jeunes Polynésiens s’engagent dans la Légion Étrangère

Une très bonne condition physique, c’est l’un des critères primordiaux pour espérer intégrer la Légion Étrangère. Cette troupe unique au monde, car elle compte dans ses rangs des non citoyens français, est souvent envoyée en première ligne en zones de conflits. Mais les jeunes recrues bénéficient au préalable d’une formation poussée, comme Kim et Keanu, 18 ans tous les deux, qui viennent de s’engager.

« Ils ont signé leur premier contrat. Quand ils arriveront en métropole, il y a encore une autre commission qui étudiera leurs dossiers. Il faut qu’ils soient motivés. Je suis là depuis 4 mois, et ce que j’entends le plus souvent, c’est qu’ils veulent changer de vie et aider les parents », explique l’adjudant Stanislas Tahema-Pahinui.

Avant de pouvoir intergrer l’unité, les candidats doivent se plier à toute une batterie de tests. (Crédit TNTV)

La sélection des candidats est rigoureuse. Ils doivent se plier à toute une batterie de tests. Teahatara est parvenu à franchir les premiers obstacles. Mais il devra encore réussir les examens physiques et médicaux avant de pouvoir intégrer l’unité.

« C’est très compliqué. Il y a des exercices difficiles à comprendre. Il faut vraiment réfléchir à ce que tu fais. Mon objectif, c’est de gagner ma vie, de bâtir une vie pour moi, avancer », dit-il. Et pour cela, il est prêt à quitter sa terre natale. « Ici, c’est dur. Pour acheter une maison et un terrain, c’est cher. Il faut être courageux et avancer dans la vie. Avoir des projets », ajoute-t-il.

« Ce que j’entends le plus souvent, c’est qu’ils veulent changer de vie et aider les parents« , explique l’adjudant Stanislas Tahema-Pahinui (ici debout). Crédit: TNTV.

Kim, lui, a réussi l’ensemble des tests au mois d’octobre. Il s’apprête donc à s’envoler pour la métropole et est conscient des risques du métier qu’il a choisi d’embrasser. Mais c’est un prix qu’il se dit prêt à payer pour atteindre ses objectifs. « Je veux découvrir le monde et avoir une meilleure vie. Ici, c’est difficile de trouver du travail même si tu as de bons diplômes », déplore-t-il.

Dimanche, Kim et Keanu gagneront la métropole pour compléter leur formation. À l’issue de celle-ci, ils pourront, en fonction de leurs résultats, choisir leurs zones d’affectation. La Légion Étrangère compte actuellement environ 9 000 hommes de 156 nationalités différentes.