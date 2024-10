Un Gardian polynésien déployé pour surveiller la Corée du Nord

Chaque année, la flottille 25 F est amenée à participer à cette mission en étant déployée au Japon. Le Gardian et son équipage ont pour objectif « de reporter toute activité suspecte de navires marchands dans la zone et d’identifier les manœuvres d’approvisionnement à couple entre navires marchands et navires nord-coréens », indique le ministère de la Défense.

En janvier dernier, celui-ci avait consacré une publication à la mission du Gardian venu de Polynésie. « Nous regardons si c’est un gros ou un petit bateau pour enlever les pêcheurs de notre zone de recherche. Lorsque ce premier tri est effectué, nous observons si les navires émettent bien AIS -Un Système d’identification automatique, Ndlr. Si deux bateaux se rapprochent, il y a suspicion de transbordement », expliquait à l’époque l’un des militaires.

L’équipage du Gardian est chargé de receuillir un maximum de données. (Crédit Cindy Luu/Marine nationale)

L’équipage, grâce à de puissants appareils photos, récupère alors « le plus possible d’éléments qui pourront servir de preuves » en « essayant d’identifier les substances transférées ».

– PUBLICITE –

Les données recueillies sont ensuite envoyées à « l’état-major situé à Tahiti » qui les transmet à « la cellule (…) en charge de l’analyse via de nombreux experts travaillant pour l’ONU ».

La Corée du Nord, dirigée d’une main de fer par Kim Jong-un, fait l’objet de sanctions de la communauté internationale, particulièrement depuis 2005, en raison du développement de son programme pour obtenir l’arme nucléaire.

Le pays est aussi un allié de la Russie. Cette semaine, le président Ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que 10 000 soldats nord-coréens s’apprêtaient à être déployés aux côtés des troupes russes.