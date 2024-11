Un CASA de l’Armée effectue 5 évacuations sanitaires en un seul vol

Les 5 patients étaient « répartis sur plusieurs îles des archipels des Îles Sous-le-Vent et des Tuamotu », indique les Forces armées en Polynésie française sur leurs réseaux sociaux.

L’avion est d’abord parti de Bora Bora, samedi à 22h20, pour prendre en charge un premier malade. Il s’est ensuite posé à Raiatea, pour embarquer 2 autres patients, avant une dernière intervention « imprévue ». L’appareil s’est rendu à Mataiva où il a atterri à 01h50 pour évasaner une mère et son bébé, « né quelques heures plus tôt ».

Crédit photo: Forces armées de Polynésie française.

« Après plus de trois heures de vol de nuit, le CASA s’est posé à Faa’a, et les 5 patients ont été transportés vers l’hôpital du Taaone pour recevoir les soins nécessaires », indique encore l’Armée qui félicite ses « équipages pour leur réactivité et leur professionnalisme au service des Polynésiens ».