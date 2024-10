27 Polynésiens intègrent l’armée de l’Air et de l’Espace

Le 4 octobre dernier, le lieutenant-colonel Yann Richerme, commandant du Détachement Air 190 (DA 190), a officialisé l’engagement de 6 sous-officiers, 18 militaires techniciens de l’Air (MTA) et 3 volontaires, dont un officier, au cours d’une récente cérémonie. Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) Air de Tahiti, qui recrute généralement entre 10 et 15 nouvelles recrues par mois.

Bien que certains postes de MTA soient disponibles sur place, une grande majorité des candidats se disent prêts à quitter le Fenua pour rejoindre la métropole, à plus de 16 000 km de leurs proches. Les candidats viennent de toutes les îles, de Tahiti à Moorea en passant par Huahine, Tikehau, Bora-Bora et Raiatea, avec l’ambition de se spécialiser dans des métiers variés tels que fusilier commando, mécanicien aéronautique, gestionnaire des ressources humaines ou encore contrôleur aérien.

À ce jour, le CIRFA Air de Polynésie a enregistré 94 signatures en 2024, réparties comme suit : 34 sous-officiers, 54 MTA, 3 volontaires, ainsi que 3 lycéens pour l’École d’enseignement technique de l’AAE à Saintes. L’effort se poursuit jusqu’à la fin de l’année, avec l’engagement prévu de 17 futurs sous-officiers le 25 octobre prochain.