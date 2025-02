Baptême de l’air pour 70 jeunes polynésiens

Plus de 40 ans que l’aéroclub UTA-ADF, les ailes du fenua, permet aux Polynésiens de s’envoler à la découverte des métiers de l’aéronautique. 70 jeunes ont décollé, ce samedi, pour trois trajectoires au menu : la première vers la côte ouest de Tahiti, la seconde vers la côte est de Tahiti et la troisième vers l’île de Moorea.

« J’aime bien le fait que dès que tu bouges, c’est toi qui contrôles où tu vas. Pour une fois, tu conduis un avion, ce n’est pas un truc que tout le monde fait » , sourit Teauhe, élève de 3e au collège de Arue. « L’objectif de cette journée, c’est de faire découvrir l’aéronautique aux jeunes, aux jeunes jusqu’à 24 ans, pour leur montrer que l’aéronautique est accessible à tout le monde, et spécifiquement dans l’armée de l’air. On leur propose des formations, on leur propose des métiers. Avant tout, nous sommes militaires, certes, mais nous sommes des spécialistes, et tous nos métiers relèvent de l’aéronautique » , explique l’adjudant-chef Daniel-David Kristel, cheffe du recrutement armée de l’air.

« Moi, j’ai découvert ça à l’âge de 15 ans, je suis content de le partager avec ces jeunes-là, ajoute Julien, pilote dans l’armée de l’air. Je n’étais pas forcément un crack des maths, et je m’imaginais beaucoup de choses de ce métier. Et finalement, j’ai découvert que c’était des gens passionnés qui arrivaient au bout de ce rêve. Je leur dis, le critère numéro un, c’est la motivation, plus qu’être bon en maths. C’est pour ça qu’on en parle aujourd’hui, ça crée vraiment des vocations. On se rend compte que ça ne tient à rien de découvrir sa vraie passion. C’est bien de sortir des salles de classe pour trouver la motivation pour y retourner » .

(Crédit Photo : TNTV)

Chaque année, environ 150 Polynésiens s’engagent dans l’armée de l’air, et les initiatives comme celles du CIRFA sont le point de départ d’une longue carrière, dans ces métiers, pour certains d’entre eux.