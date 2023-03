Papeete : des progrès pour l’accessibilité des PMR mais le chemin est encore long

Christian Shan Sei Fan accompagne ce jour-là des touristes, dont deux personnes à mobilité réduite, pour deux heures de visite de la capitale. Il constate avec satisfaction que les passages piétons sont aujourd’hui plus accessibles. Une quinzaine de rampes d’accès ont été créées ces deux dernières années : « on cherche le maximum d’accès avec des rampes et on fait attention à ce qu’il n’y ait pas de dénivelés de trottoir sur le chemin. C’est le cas dans la partie intérieure de la ville », explique-t-il.

Il reste donc encore des aménagements à réaliser pour que les PMR puissent se déplacer plus aisément dans Papeete. Ce dont convient la mairie qui travaille désormais en étroite collaboration avec Te Niu O Te Huma, la Fédération polynésienne du handicap.

« Maintenant, c’est entré dans notre façon de faire », assure Rémy Brillant, le directeur général des services de la mairie, « on s’engage vraiment sur cette question du handicap en général (…) On a un plan de travail et on va designer très bientôt un réfèrent du handicap dans les services communaux ».

A ce jour, un peu plus de 50% de la ville de Papeete est accessible aux PMR. Si la mairie a uniquement en charge l’aménagement des voiries, elle doit aussi réaliser un gros travail de sensibilisation, sur le sujet, auprès des établissements qui accueillent du public. Chaque année, la commune investit 20 millions de Fcfp pour améliorer son accessibilité.