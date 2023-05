Une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite au ministère des Solidarités

Dès sa prise de fonctions le 15 mai dernier, la ministre des Solidarités et du Logement, en charge de l’Aménagement, de la Famille et des personnes non autonomes, Minarii Galenon Taupua, avait indiqué vouloir prendre des mesures urgentes et pérennes pour répondre aux exigences règlementaires, et adresser un message fort de soutien, aux personnes en situation de handicap, en rendant le ministère accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Les travaux de réalisation d’une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite (PMR) ont été entamés dès le vendredi suivant la nomination de la ministre.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

L’inauguration de cette rampe d’accès a ensuite eu lieu ce vendredi 26 mai au matin, avant la restitution, à la Présidence, des journées polynésiennes du handicap, qui se sont tenues du 25 au 28 avril dernier.

La ministre entend proposer l’extension de ces aménagements à tous les bâtiments et espaces publics, afin d’en permettre un égal d’accès à tous, dans les plus brefs délais. Ces adaptations tenteront de répondre aux différentes formes de handicap, dans le but d’améliorer le quotidien des PMR.