Ouverture du premier Forum de l’éco-mobilité au fenua

Cet événement, sur une journée, est le premier rendez-vous à destination du grand public qui permet de présenter les actions des collectivités et des acteurs privés qui œuvrent chaque jour pour des transports plus durables sur le fenua.

La cérémonie s’est déroulée en présence également de la première vice-présidente de l’Assemblée de la Polynésie française, Sylvana Puhetini, du maire de Papeete, Michel Buillard, et de Miss Tahiti 2019, Matahari Bousquet. (Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Le forum comprend des stands, des animations, des interventions publiques et une table ronde pour évoquer les solutions mises en place et à venir. La Polynésie française s’est engagée à travers ses différents ministères, pour préserver son environnement et limiter la pollution générée par les transports. En effet, ce secteur est particulièrement coûteux pour la population et consommateur d’énergies. Les transports sont le deuxième poste de dépense le plus élevé dans le budget des ménages.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

En réponse à ces constats, des mesures fiscales ont été mises en œuvre pour encourager l’acquisition de véhicules hybrides et électriques, un plan climat énergie transversal est en cours et des schémas directeurs de transports terrestres et interinsulaires ont été actés par voie de délibération.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Dans la continuité de ces mesures, il y a quelques semaines, 8 autobus 100% électriques ont complété la flotte de la SAS Réseau de Transport en Commun de Tahiti (RTCT), qui exploite les réseaux de transports collectifs réguliers et scolaires de l’île de Tahiti depuis le 1er janvier dernier. Une douzaine d’autres autobus 100% électriques sont prévus d’être intégrés au réseau vers la fin de l’année.

Signature d’une charte éco-responsable

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

À l’occasion de ce forum, une charte éco-responsable a été signée ce mercredi matin. Celle-ci porte sur un engagement moral pour trois sociétés, Air Tahiti Nui, Cegelec, et le Laboratoire de cosmétologie du Pacifique sud, de participer à la mise en œuvre de dispositions plus écologiques, soit par un transport collectif pour le transport du personnel d’Air Tahiti Nui, soit par le recours à des véhicules utilitaires hybrides ou électriques (Cegelec), ou encore par l’utilisation d’un carburant mixte comprenant du monoï pour le véhicule utilitaire du Laboratoire de cosmétologie.