Un Forum des métiers à l’UPF le 14 novembre

L’événement est à destination des étudiants, jeunes diplômés et à toute personne en recherche d’opportunités professionnelles ou de conseils pour entrer sur le marché du travail.

Plus de 40 entreprises et organismes publics du fenua seront présents pour rencontrer le public et échanger sur les possibilités d’emploi, de stages et de développement de carrière.

Au programme :

– PUBLICITE –

Job et stage dating : pour rencontrer des recruteurs en direct ;

Stands d’information : fonction publique, entrepreneuriat, et plus encore ;

Démonstrations de métiers : découvrez les métiers de la sécurité publique et civile ;

Ateliers de simulations d’entretien : conseils pratiques pour se préparer aux entretiens ;

Bar à CV : pour obtenir des recommandations personnalisées et peaufiner ses candidatures.

PRATIQUE

Forum des métiers à l’UPF

Campus d’Outumaoro – bâtiment A et à la Halle des sports

Jeudi 14 novembre

De 8 heures à 15 heures

Gratuit et ouvert à tous

LE PROGRAMME :

08h00 – Inauguration du Forum – Parvis bât.A

De 8h00 à 15h00 – EN CONTINUE SUR LA JOURNEE

08h00 – Inscription au Job/Stage Dating des entreprises privées- Halle des sports

08h15 – stands d’information du secteur public et de l’entrepreneuriat – Bât.A

08h15 – Bar à CV – bureau du COSIP Hall du bât.A

08H30 – Simulation d’entretien d’embauche – Salle G3-3

09H00 – Lancement des entretiens au Job/Stage Dating des entreprises privées – Halle des sports

À ne pas manquer :

08h30 – Démo Brigade motorisée de la gendarmerie – Parking A

08h50 – Démo brigade cynophile de la gendarmerie- G2-1

09h00 – Confidence de PRO sur l’entrepreneuriat : ADIE et PEPITE – Amphi A2

10h00 à 11h00 – démo Brigade cynophile de Papeete – Parking G

11h00 – Confidence de pro les métiers de magistrat et de greffe – Amphi A2

11h45 – Manœuvre sapeurs pompier – gestion des risques chimiques – Parking A

12h15 – Manœuvre sapeurs pompier – Extraction d’une victime en milieux périlleux – Parking.G à G2-1

13h00 – Confidence de pro sur les métiers de l’armée et de la protection civile – Amphi A2

14h00 – Démo Brigade cynophile de la gendarmerie – G2-1

14h15 – Confidence de Pro sur la réserve opérationnelle en gendarmerie – Amphi A2

15h00 -Clôture