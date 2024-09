 « Nous ne sommes l’ennemi de personne », dit Moetai Brotherson après l’essai de missile chinois

« C’est une préoccupation. Ce tir est fait la veille de l’anniversaire des 75 ans de la République populaire de Chine. Est-ce un hasard ou est-ce une façon de célébrer cet anniversaire ? je ne sais pas. Des informations dont je dispose, le missile en question, qui n’était évidemment pas chargé, est tombé non loin de notre ZEE, du côté des Marquises. J’ai envoyé un message au haut-commissaire et au président de la République pour avoir leurs opinions sur ce tir. Savoir s’il était prévu, s’ils avaient été informés au préalable ou pas », a déclaré Moetai Brotherson à TNTV.

Le président du Pays doit participer, ce mercredi soir, aux célébrations des 75 ans de la République populaire de Chine auxquelles l’a convié le consul.

« Je lui déposerai en main propre un courrier dans lequel j’exprime ma position par rapport à ce tir, mon désappointement sur le fait que nous n’avons pas été informés que ce tir était dirigé vers nos eaux », a indiqué le président du Pays.

– PUBLICITE –

« Les enjeux dans la zone qui est la nôtre, on les connait depuis longtemps. On a vu ce qui se passe en Mer de Chine, ce qui se passe du côté des Philippines, entre la Chine et le Japon. Mais aussi Taiwan. Il y a beaucoup d’agitation. C’est une préoccupation pour nous. Il faut qu’un équilibre puisse se dégager. Et il faut réaffirmer que, nous, nous ne sommes l’ennemi de personne », a-t-il conclu.