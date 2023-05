Nescafé Star : les 7 finalistes ont rendez-vous le 3 juin à To’ata

Tauatea, Maima, Bernard, Makeanui, Papehau, Noémie ont fait le show ce jeudi soir sur TNTV à l’occasion des Concerts privés du concours Nescafé Star.

Compte tenu du talent des participants, ce sont cette fois 4 artistes et non 3 qui ont été sélectionnés pour la finale. Après Manahei, Lady et Apatea, ce sont donc Tauatea, Papehau, Noémie et Bernard qui se sont qualifiés.

Noémie, déjà connue notamment pour son passage dans The Voice Kids, a séduit le jury avec son interprétation de Treasure de Bruno Mars.

Bernard quant à lui s’est démarqué avec le titre Manea de Ohotu. Papehau a choisi d’interpréter Haere mai koa et Emma Terangi. Tauatea a gagné sa place en finale avec Fenua de Eono.

Guest star de la soirée, le groupe Sissa sué Okotai a fait vibrer la scène du Grand studio de TNTV.

Les 7 finalistes devront maintenant se préparer pour la grande soirée du 3 juin. Une soirée qui se déroulera sous le chapiteau de la Présidence et sera diffusée en direct sur votre chaîne TNTV.