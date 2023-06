Apatea remporte la Nescafé Star 2023

L’aventure qui avait commencé en avril avec les castings, s’est terminée hier au terme d’une soirée de plus de 2 heures, riche en chansons et en émotions. Manahei, Lady, Apatea, Tauatea, Papehau, Noémie et Bernard étaient les 7 finalistes de la 8ᵉ édition du concours de chant.

Les candidats ont chacun interprété une chanson en tahitien et un tube international de leur choix. Avec ses interprétations de « Imi a Vau » de Steve Angia et « Never Enough » de Loren Allred, Apatea a su convaincre le jury, mais aussi les spectateurs qui pouvaient voter pour leur candidat favori.

Apatea Flores succède ainsi au gagnant de l’édition 2021, Anui Teihoarii. Elle sera l’invitée du journal de TNTV ce dimanche soir.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Apatea, 18 ans, est originaire des Raivavae. Elle réside à Papara, a 18 ans, et est étudiante en terminale STMG en ressources humaines. La jeune fille a été poussée par un ami à s’inscrire au concours. « Je ne peux que vous dire merci beaucoup, mauruuru ! (…) Je dédie cette victoire à ma famille et mes amis, qui me soutiennent depuis le début. Ils sont là à toutes mes prestations » a confié émue, Apatea, après avoir été sacrée grande gagnante de la Nescafé Star 2023.

Avec cette première place, Apatea gagne la production d’un single qui sera diffusé en exclusivité sur Radio 1 et Tiare FM, et un clip qui sera diffusé en exclusivité sur Tahiti Nui Télévision.

Tauatea Fauura arrive quant à lui en seconde position et Papehau Seveno en troisième.

