Nescafé star : les 12 candidats sélectionnés, premiers concerts privés ce jeudi

Cette année, les organisateurs ont reçu pas moins de 140 vidéos de chants a capella : un record.

27 candidats ont été sélectionnés pour passer sur la scène du casting final. Des castings à revoir en replay ici.

À l’issue des deux soirées de casting, 12 candidats ont été retenus. Manahei, Apatea, Vainehu, Makeanui, Tauatea, Garance, Noémie, Papehau, Maima, Lady, Bernard et Henere continuent l’aventure.

Ce jeudi, Apatea, Henere, Garance, Lady, Vainehu et Manahei seront les premiers à se lancer dans l’épreuve des concerts privés. Ils interprèteront une chanson locale et internationale devant le jury composé de trois professionnels locaux du monde de la musique : Tamatoa Kautai, Vaiana Perez et Guillaume Matarere.

La grande finale Nescafé Star se déroulera le 3 juin et sera diffusée en direct sur votre chaine, TNTV.

Nescafé Star : concerts privés

Jeudi 27 avril à 19h55