Nescafé Star 2023 : Concert Privé

100% FENUA – Jeudi 27 avril à 19h55 après l’émission « Quel Président pour le Fenua ? », retrouvez le jury et les candidats pour le premier Concert Privé d’une série de 4.

Nous connaissons le nom des 12 candidats sélectionnés pour les Concert Privés. Une étape qui déterminera les finalistes de la saison. Les sélectionnés issus du casting final sont :

Manahei

Apatea

Vainehu

Makeanui

Tauatea

Garance

Noémie

Papehau

Maima

Lady

Bernard

Henere

Ces 12 talents vont chacun interpréter une chanson locale et internationale, devant les 3 membres du jury. Ils vont devoir impressionner les juges lors de leur prestations ; d’autant plus que le niveau ne fait qu’augmenter au fur et à mesure du concours. Grâce aux répétitions, au coaching vocal et scénique, nos candidats se perfectionnent, prennent confiance en eux et proposent des interprétations à couper le souffle !

Ce jeudi, les 6 premiers candidats à se lancer sur la scène des concerts privés sont : Apatea, Henere, Garance, Lady, Vainehu, Manahei.

Retrouvez ces 6 candidats jeudi prochain pour le 2e Concert Privé de la série, à l’issue duquel nous connaîtrons les noms des 3 premiers finalistes de la Nescafé Star 2023.

Nescafé Star 2023

Tous les jeudis à partir de 19 h 20