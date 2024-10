« La Plage amour », une beach party au parc Vairai pour les fêtes

En attendant le Tiki Fest l’année prochaine, l’agence Studio 87 propose un plus petit festival au parc Vairai. Baptisé La Plage amour, cette « beach party » à taille humaine se concentre comme son nom l’indique sur le côté plage du parc.

L’événement limité à 3 000 personnes maximum se tiendra le 14 décembre pour célébrer au passage les fêtes de fin d’année. Et pour cette première édition, Studio 87 reçoit deux stars internationales des platines : Trinix et Klingande.

Groupe de DJ électronique français primé et en tête des charts, Trinix s’est produit en live sur une vingtaine de festivals d’été en France. Le groupe est notamment connu pour ses reprises de sons et cumule plus de 550 millions d’écoutes sur toutes les plateformes.

« On est très fier de les avoir aussi tôt dans leur carrière, ils sont en tête d’affiche de tous les grands festivals de Paris, on a de la chance de les recevoir à Tahiti », assure l’organisateur, Floriant Sodoyer, ravi d’accueillir une autre pépite de la french touch : Klingande.

Le DG français s’est fait connaitre avec deux singles « Punga » puis « Jubel » en 2013. Spécialiste du « l’électro Beach », il parcourt le monde avec son saxophoniste pour se produire dans les plus grands festivals de la planète. Quant à nos DJ locaux (Tof, Vaki et Raimana) ils ouvriront les festivités en première partie.

Le festival ouvrira ses portes dès 14 heures pour 8 heures de musique avant de se clôturer à 22 heures. Retrouvez toutes les informations liées à la billetterie sur le site www.laplageamour.com