Les associations à l’honneur pour le Miti Kingdom Festival

Des Djs locaux et internationaux mettront l’ambiance ce samedi au parc Vairai à l’occasion du premier Miti Kingdom Festival Ocean. Venus de métropole et des Pays Bas : French Fuse (France), Nils Van Zandt (Pays-Bas), Morgan Nagoya (France, DJ résident NRJ), et Sound of Legend (France).

Objectif de l’événement : mettre en lumière des associations locales. Plusieurs seront donc représentées sur le site : Oceania, AOA Polynesian Forests, La FRAT et le Rotaract.

PRATIQUE

Miti Kingdom Festival

Samedi 19 octobre

De 10 à 22h

Parc Vairai

Plus d’infos ici