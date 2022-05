Naea Bennett à la direction de la Maison familiale rurale jeunes gens (MFR) de Vairao

Cette visite de courtoisie avait pour objet de présenter les missions de la MFR notamment dans l’éducation, la formation, l’orientation et l’insertion des jeunes. $ En effet, la MFR propose aux jeunes accueillis des formations scolaires de cycle 4 et professionnelle de niveau 3. Elle prépare aux diplômes du CFG (Certificat de formation générale), du DNB (Diplôme national du brevet) série professionnelle et du CAP (Certificat d’aptitude professionnelle) agricole spécialité agriculture des régions chaudes.

Localisée sur la presqu’île de Tahiti, elle est implantée dans la commune de Taiarapu-Ouest depuis 1981 à Vairao. Pendant la période des travaux, la MFR est délocalisée dans la commune de Taiarapu-Est à Tautira dans l’enceinte et les locaux de la paroisse catholique Notre-Dame de Paix.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Le directeur de la MFR a souhaité profiter de cette rencontre afin que le ministre remette à chacun des jeunes présents leur attestation scolaire de sécurité routière niveau 2 qu’ils ont récemment réussi.

Le ministre de la Prévention contre la délinquance, Naea Bennett a ainsi saisi cette opportunité pour leur adresser quelques mots : “adopter une attitude responsable. Il existe des règles, des normes, des lois qu’il faut respecter. Les décès enregistrés ces derniers mois sur les routes de Polynésie Française étaient de trop. C’est pourquoi il est important d’être prudent et d’avoir un comportement responsable sur la route”.

Enfin, le ministre a fait part de sa volonté de soutenir et accompagner cette jeunesse qui se perd et de les raccrocher à quelque chose de concret, notamment dans l’agriculture.