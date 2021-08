Maika est décédée

Ainé d’une famille modeste, Maika quitte l’école à 16 ans pour subvenir aux besoins de sa famille avec comme seul bagage le certificat d’études primaires. Elle se fait connaître du grand public à la fin des années 80, d’abord comme animatrice de radio, puis comme membre du célèbre trio les « 3 étoiles de la galaxie », qu’elle forme avec les artistes « Danou et Lino ».

Les quatre albums produits entre 1988 et 1992 font la notoriété du groupe. Ils contribuent également au rayonnement de la culture polynésienne sur la scène internationale et leur donnent l’occasion de se produire à Hawaii et en Nouvelle-Zélande.

Un passionné de Mahina

En 2002, Maika prend la responsabilité de chargée des actions culturelles à la mairie de Mahina. En onze années, de 2002 à 2013, année de son départ à la retraite, elle aura orchestré et organisé pas moins de vingt manifestations culturelles et religieuses. Maika était également très impliquée dans l’église protestante, et a su apporter son énergie à la redynamisation du tissu associatif de la commune de Mahina, avec pour constante préoccupation le partage et la transmission des valeurs polynésiennes auprès de la jeunesse.

En 2017, elle était décorée de l’ordre de Tahiti nui.

“C’était une grande joie parce que je ne me suis jamais imaginée qu’un jour je serais élevée au rang de chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui. Moi, pauvre enfant du pays, entourée de ces militaires, de ces chefs d’établissements scolaires, moi qui n’ai qu’un certificat d’études primaires, et qui suis décorée !”

Née homme, Maika a toujours mené une vie de femme. Cette décoration a été pour elle une reconnaissance de sa différence autant que son implication pour sa commune.

TNTV adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses amis.