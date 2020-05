L’université rouvre partiellement aux étudiants

Une entrée et des points d’accueil filtrés par des étudiants. L’activité reprend au ralenti à l’université de la Polynésie française. Marquage au sol et respect des gestes barrières sont de rigueur pour les étudiants autorisés à se rendre sur le campus. Il s’agit des étudiants qui, faute de connexion Internet ou d’équipement numérique, n’ont pas pu passer les examens en ligne. L’université ouvre des salles informatiques. 70 postes sont disponibles.

« Les examens de première chance et de seconde chance étaient programmés depuis le début du semestre, donc aucune date n’a été modifiée, explique Marina Demoy-Schneider, vice-présidente en charge de la formation et de la vie à l’UPF. Ils ont pu passer leurs examens à distance pour la majorité d’entre eux et pour ceux qui n’ont pas pu, ils peuvent venir à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 22 mai dans nos salles informatiques qui ont été aménagées pour que les conditions sanitaires soient respectées. »

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les étudiants qui n’ont pas encore passé leurs examens sont en cours de recensement. Ils sont une minorité selon la direction. Des ordinateurs ont été prêtés aux étudiants qui en ont fait la demande pour suivre les cours, réviser et passer leurs examens. En droit et économie-gestion, ils sont par exemple un peu plus nombreux à avoir composé en ligne que lors des examens habituels en salle.

« Certains étudiants ont pu quand même passer des oraux, passer des examens grâce aux enseignants qui les ont appelés, qui ont communiqué avec eux via Messenger par exemple ou via Skype », précise la vice-présidente.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

L’accès au campus est aussi possible pour rendre des ouvrages et des ordinateurs de prêt. Là aussi des règles de distanciation sociale sont à respecter. Les livres et ordinateurs empruntés seront également mis en quarantaine par précaution.

Les concours nationaux ont été reportés : la PACES du 15 au 19 juin ; celui d’entrée aux grandes écoles d’ingénieur en juillet. Il restera ensuite à préparer l’année 2020-2021 qui se fera certainement avec des mesures de sécurité sanitaire.