L’ONU s’intéresse à la qualité de vie à Punaauia

Entre la mer et la montagne, Punaauia jouit d’une situation géographique avantageuse. Son maire Simplicio Lissant se veut le garant d’une bonne qualité de vie pour tous ses administrés. Mais comment la définir et l’évaluer ? La commune a été choisie pour un programme des Nations unies sur le développement urbain durable. Éducation, environnement, emploi, santé… pendant deux jours, la commune va faire un brainstorming. « L’idée, c’est de construire ensemble, avec les 11 villes, un programme, un outil qui va travailler sur toutes sortes de données qui vont définir la qualité de vie. Cet outil pourrait être utilisé par les décideurs en termes d’aménagements, de décisions… d’équipements au niveau de la ville, tout en conservant cette vision de qualité de vie. Cela nous semble essentiel » explique le tavana.

La commune résidentielle de la côte ouest dispose de complexe hôtelier, d’une marina, de zones d’activités commerciales et industrielles, d’infrastructures sportives… de quoi satisfaire sa population, qui n’a cessé de croître. Punaauia compte près de 30 000 habitants. Et dans ses perspectives de développement durable, l’accroissement démographique est un facteur clé.

Un profil qui a séduit les Nations unies lors du sommet des villes d’Asie-Pacifique à Brisbane en 2023. C’est là que le maire de Punaauia a rencontré Kevin Johnson, membre du programme « UN Habitat » : « Nous n’aimons pas décider au nom de la ville de ce qui est important pour elle, alors mon travail consiste vraiment et simplement à questionner et à tester ses propres points de vue. Nous laissons donc la commune décider de ce qui est important, ses décideurs et toutes ses parties prenantes, les habitants, et ainsi de suite ».

Au-delà du séminaire, l’ONU collectera les données de la commune pendant plusieurs semaines. La synthèse de cette première analyse devrait servir de support aux futurs PGA de la commune.