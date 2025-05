Chien trainé dans l’eau et violemment frappé : une plainte va être déposée, la responsable recherchée

Nancy Tourangeau, Québécoise installée au fenua depuis 14 ans, a créé l’association SCATahiti il y a deux mois. Son objectif : dénoncer la cruauté animale au fenua.

Cette semaine, elle a reçu une vidéo qui l’a particulièrement choquée, et la Toile avec : une femme trainant un chien dans l’eau avant de le frapper fortement avec un objet. La scène se serait déroulée dans la semaine à Tahiti aux alentours du pk 23. Mais Nancy peine à trouver des informations. L’auteur de la vidéo aurait contacté la police. Mais à l’arrivée des forces de l’ordre, la femme et le chien avaient disparu.

Avec l’aide de DobHelp Tahiti association parrainée par la Fondation Brigitte Bardot, une plainte va être déposée lundi à la gendarmerie.

– PUBLICITE –

En partageant la vidéo sur les réseaux sociaux, Nancy espère parvenir à identifier l’auteur de ces violences.

La personne auteure de cet acte de cruauté animale risque jusqu’à 3 ans de prison et 5 millions de Fcfp d’amende.

En fin d’année dernière, dans l’Hexagone, un éleveur qui avait tenté de noyer son chien a été condamné à six mois de prison avec sursis, et à verser environ 155 000 Fcfp à la Société de protection des animaux, SPA.

Pour étayer la plainte à la gendarmerie, l’auteur de la vidéo est invité à se manifester auprès de Sylvia de DobHelp. Son anonymat sera garanti.

Contact : 87282018 ou [email protected] ou sur Facebook DOBHELP TAHITI