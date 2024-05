Les start-up polynésiennes à la recherche de visibilité au salon Viva Tech à Paris

VivaTech poursuit sa route et continue de grandir, à mesure que les éditions s’enchaînent. Au-delà de la course au chiffre, le plus grand salon tech du Vieux continent est devenu un rendez-vous incontournable pour un grand nombre d’acteurs, qu’il s’agisse d’entreprises ou de start-up. « On peut rencontrer et avoir des investisseurs potentiels, des business angels qui vont venir croire dans le projet et la solution, et derrière, on peut aussi rencontrer des partenaires qui vont aider à travailler avec une collaboration plus horizontale et ça ce sont des ressources qu’on ne pourrait pas avoir quand on habite en Polynésie où on est vraiment loin de tout au final », confie Maiti Rossoni, fondateur de l’application ito ito.

Entretiens, RDV d’affaires, recherches de franchises et d’investisseurs… la directrice générale de la start up Speak Tahiti – Paraparau Tahiti Heiura Itae Tetaa en a l’habitude. C’est sa deuxième participation au salon. « On est sur la revitalisation des langues autochtones donc c’est un sujet très spécifique, un marché très spécifique et fragmenté. Mais ce qui est intéressant c’est qu’on fait à la fois tout ce qui est autour de l’éducation, mais il y a aussi plusieurs demandes d’investisseurs ou de groupes d’investisseurs qui savent que j’ai déjà fait une levée de fonds et ont envie de voir où j’en suis aujourd’hui un an et demi après ma première levée de fonds. »

Les entrepreneurs ont en conscience, Viva Tech reste le Salon de la tech le plus important du monde en terme de visiteurs et de visibilité.

En 2023, le salon est même passé devant le célèbre CES de la Vegas en terme de fréquentation. « Ce qui est intéressant pour les entrepreneurs, c’est de pouvoir se mettre en réseau, de pouvoir exister en tant qu’entreprise polynésienne sur un marché ultra concurrentiel de l’innovation, des start-ups, souligne Sarah Teriitaumihau, déléguée de la Polynésie à Paris. Et de pouvoir rencontrer des homologues, pouvoir apprendre de ce qu’ils font, de leurs erreurs, de ce qui leur a permis de grandir, et de rencontrer des investisseurs. Donc ça, c’est vraiment l’enjeu principal pour ces start-ups aujourd’hui, c’est trouver des financements, et se développer. »

Pour cette édition, cinq startups polynésiennes étaient présentes. L’année prochaine, VivaTech mettra encore davantage l’accent sur le développement durable, mais aussi l’intelligence artificielle. Entrepreneurs Polynésiens à vous de jouer….