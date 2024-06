Contribution volontaire de retraite : les fonctionnaires d’État veulent être entendus

Douanes, Éducation, Aviation civile ou encore police nationale se battent depuis plus de 10 ans pour obtenir une alternative à la suppression en 2028 de l’ITR, l’indemnité temporaire de retraite. En remplacement, l’État propose aux 6000 fonctionnaires en Polynésie la contribution volontaire de retraite avec un taux de majoration de 45% au lieu des 75% instauré en Métropole. L’intersyndicale dit non au CVR et menace de multiplier les manifestations les jours à venir.

« Le 1er juin on a manifesté devant le haut-commissariat. On a déposé un courrier dans lequel on interpelle nos ministères de tutelle et on attendait une réponse de leur part. Aujourd’hui, en l’absence de réponse, l’intersyndicale a décidé de mettre en place un calendrier d’actions pour faire entendre sa voix, explique John Mau porte-parole de l’intersyndicale. Nous demandons tout simplement que notre pension civile prenne en compte la partie majorée puisque nous cotisons dessus. Et donc, au lieu d’avoir 45% au départ à la retraite, de taux de remplacement, on demande à avoir 75%. »