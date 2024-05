La Polynésie représentée au salon Viva Tech à Paris

Vous la connaissez certainement déjà, l’application sport santé 100% polynésienne Ito Ito a été lancée il y a un an. « Le but est d’inciter les Polynésiens à faire du sport en ayant la possibilité de gagner des cadeaux », explique Mike Ah Tchoy, associé de la start up. Plus vous êtes actif, et plus vous cumulez des points permettant de participer à des tirages au sort. À la clef : des trajets en bateau, vêtements de sport, scooter ou encore billets d’avion… « Aujourd’hui, on est à, à peu près 20 000 comptes. C’est vrai qu’en à peine un an, on a réussi à convaincre 20 000 marcheurs, mais également ceux qui font du vélo, du jogging et tout récemment ça marche également avec le va’a ». Dans le futur, l’application devrait permettre d’intégrer plus d’activités.

La semaine prochaine au salon Viva Tech en métropole, la start up Ito ito sera présente avec Wigo, l’application de covoiturage, sur le stand de la Nouvelle-Calédonie. Pour l’équipe polynésienne de Ito ito, c’est l’occasion de se faire des contacts. « À l’échelle internationale et notamment en métropole, l’idée c’était aussi d’étudier une autre part de notre business modèle c’est-à-dire la revente en marque blanche de l’application. Participer à ce type de salon, ça permet d’avoir des contacts et d’avoir de la visibilité et notamment proposer notre solution pourquoi pas à de grands groupes internationaux. »

Prochaine évolution de l’application : la possibilité pour les entreprises de personnaliser leur espace et de proposer des challenges et cadeaux en interne. L’objectif est de créer une dynamique sportive en entreprise.