Ito Ito, une nouvelle application pour inciter les Polynésiens à faire du sport

70% de la population polynésienne est en surpoids, dont 40% en obésité. 18% de la population a un diabète de type 2 et 26% fait de l’hyper tension. Des chiffres qui ont poussé les pouvoirs publics à accentuer les messages de sensibilisation ces dernières années.

Mais en 2020, la pandémie a mis un peu plus en avant l’urgence d’agir pour la santé des Polynésiens. Plus de 640 personnes sont décédées du Covid durant la crise, souvent à cause de comorbidités : hypertension, diabète et obésité morbide.

Si les autorités ont décidé de passer véritablement à l’action notamment en lançant un plan de transition alimentaire, ils ne sont pas les seuls.

L’an dernier, Maiti Rossoni, directeur de l’agence Exotic Gardens, a remporté le second prix des Trophées du numérique pour son projet d’application dédiée au sport et à la santé. « C’est un projet que j’avais en tête il y a plusieurs années et je l’avais un peu laissé de côté (…) Le covid a fait que j’ai eu plus de temps et avec tout ce qui s’est passé, les nombreux décès par cause de comorbidité du fait de la mauvaise santé générale, je me suis dit qu’il y avait peut-être quelque chose de nouveau à faire et que les communications mises en place peinent à être efficaces, explique le jeune chef d’entreprises. J’ai commencé à en parler d’abord à Vincent Fabre qui était le directeur de la CPS à l’époque. Je savais qu’il était très investi dans les nouvelles technologies et dans la santé. Il m’a aidé à avancer dans le projet, à rencontrer la direction de la Jeunesse et des sports. »

La récompense obtenue l’an dernier a permis à Maiti d’obtenir un financement pour faire aboutir le projet. Rebaptisée Ito Ito, l’application a été officiellement lancée ce mardi. « L’objectif c’est d’amener les gens à faire plus de sport ou en tout cas à pratiquer une activité physique plus régulière. » Ito Ito calcule vos déplacements et les convertis en points. Des points qui permettront ensuite aux utilisateurs de tenter leur chance lors de tirages au sort en partenariat avec des sociétés du fenua. « L’idée est que les entreprises polynésiennes participent à ce mouvement santé et social. »

Lancée par Exotic Gardens et développée par DevLab, l’application repose sur un trackeur GPS. « Faire du sport en maison, ça ne marchera pas, prévient Maiti. Il faut vraiment se déplacer. »

Ito ito est déjà disponible sur Android et le sera très prochainement sur IOS.