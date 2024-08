Les syndicats de pilotes d’Air Tahiti Nui ne « participeront pas au préavis de grève » déposé par la CSTP/FO, la CSIP, Otahi, et O Oe To Oe Rima au sein de la compagnie au tiare. Ils se disent « surpris » par cette initiative et veulent privilégier « le dialogue social » à la « grève ».