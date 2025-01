Les Amazones ouvrent une antenne à la Presqu’île

Elle a ouvert ses portes ce vendredi : la nouvelle antenne des Amazones a pour cadre un institut de beauté. De quoi faire oublier, l’espace de quelques instants, les couloirs aseptisés des hôpitaux.

37 femmes issues du bassin Sud de Tahiti sont actuellement en parcours de soin pour un cancer du sein. L’association cherche à être toujours plus près des patientes. « Se retrouver, être ensemble, c’est quelque chose qui fait du bien, explique la présidente d’Amazone Pacific Marie-Christine Seroux (…) L’objectif est de se faire du bien, passer au mieux le parcours de soins et se retrouver dans un espace en toute quiétude avec des intervenants qui connaissent, en toute bienveillance. (…) »

Impliquée dans l’accompagnement des femmes touchées par un cancer depuis une dizaine d’années, Véronique intervient déjà à l’hôpital de Taravao et au Taaone. Aujourd’hui, c’est dans son institut qu’elle pratique les soins de support. « Cette année, je me concentre à Taravao. C’est une approche particulière avec les patientes touchées par le cancer. Ce sont les patientes qui m’ont motivée à ouvrir cette « petite soeur » ici à la Presqu’île. Ça leur évite de faire de la route et de se fatiguer (…) Il y aura de la massothérapie, des soins de bien-être, des cours de ukulele, de la sophrologie et de la psychologie (… ) Le massage c’est un moment pour soi. En plus du massage traditionnel et californien, je pratique l’acupression. »

Cinq Intervenants ont déjà été identifiés pour commencer. Plusieurs ont prévu de faire le déplacement, régulièrement, depuis la zone urbaine.

Chaque année, le cancer du sein touche près de 135 femmes au fenua.