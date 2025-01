Internet : Moetai Brotherson rencontre les représentants de OneWeb

En déplacement dans l’Hexagone, Moetai Brotherson a rencontré les représentants français d’Eutelsat OneWeb.

Des tests ont débuté l’année dernière dans les iles. Invité sur le plateau de notre émission Meta Fenua en décembre dernier, le directeur technique d’Onati, Tehina Thuret expliquait que l’entreprise espère « obtenir un meilleur prix qu’avec IntelSat », le partenaire actuel pour l’internet par satellite. Le but est « d’offrir un meilleur service haut débit pour les iles qui aujourd’hui en sont privées ».

Onati qui espère pouvoir fournir du « 10Mb/s » aux habitants des iles, envisageait de proposer de premières offres dans le courant du premier trimestre 2025.

Selon un communiqué de la présidence, les échanges de cette semaine entre le président du Pays et OneWeb « ont permis d’examiner les nouvelles offres et solutions d’Eutelsat OneWeb, tout en les positionnant dans une réflexion plus large intégrant d’autres acteurs ». Le communiqué ne précise pas de quels acteurs il s’agit.

La présidence indique ensuite sans plus de détails que « plutôt que de privilégier une décision basée uniquement sur des comparatifs tarifaires et techniques, le Gouvernement polynésien adopte en effet une approche responsable et durable, qui permettrait de répondre aux besoins spécifiques du territoire tout en prenant en compte les impacts économiques, environnementaux et sociaux ».

À ce jour, une trentaine d’iles sont connectées par satellite, via IntelSat. Selon Tehina Thuret, on compte « environ 1500 foyers disposant d’une ligne téléphonique et d’internet bas débit (maximum 1Mb/s). Ce sont ces populations à qui nous voulons offrir de meilleurs services, grâce aux nouvelles capacités Oneweb qui vont venir s’ajouter aux capacités existantes d’Intelsat encore actives jusqu’en fin 2026.«