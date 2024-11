Air Tahiti Nui arrêtera sa liaison Seattle-Paris à compter du 5 janvier 2025

C’est dans une interview accordée au site spécialisé Simpleflying.com que le directeur d’Air Tahiti Nui Mathieu Bechonnet l’annonce : À compter du 5 janvier 2025, la compagnie « interrompra sa liaison Seattle-Paris » pour se concentrer « sur l’optimisation » de son réseau.

Pour voler jusqu’à Paris, la compagnie au tiare passe actuellement par Los Angeles ou Seattle. Mais cela à un coût et mobilise les équipages. « Nous avons décidé de déplacer toutes nos ressources vers notre route Papeete-Paris via Los Angeles », a confié Mathieu Bechonnet au média en ligne

L’ouverture l’an dernier de la ligne Papeete – Paris via Seattle était une manière de se positionner face à la concurrence. « Il était nécessaire de développer Tahiti vers Paris, car Air Tahiti Nui exploite cette liaison depuis un certain temps. Cela faisait longtemps et il fallait faire plus, surtout en basse saison. »

Mathieu Bechonnet a confirmé l’annonce de la suppression de la ligne Seattle Paris à nos confrères de Tahiti infos. Les vols Tahiti Seattle se poursuivront.